Quy định xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá. (Ảnh: nhandan.vn)

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200.000.000 đồng và đối với cá nhân là 100.000.000 đồng.

Nghị định quy định 17 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, 4 nhóm hành vi vi phạm hành chính quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đặt cược, Nghị định quy định phạt tiền từ 180.000.000 đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, Nghị định quy định phạt từ 130.000.000 đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.