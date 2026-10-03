Cụ thể, tại Nghị định 373/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định xử lý đất đai với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi tại Điều 12 của Nghị định.

Xử lý về đất đai với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

1. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất: Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập. Phương án sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bao gồm các phần diện tích nhà, đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng sau chuyển đổi để thực hiện việc cung ứng dịch vụ công (trong đó có các phần diện tích nhà, đất đã được phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công - nếu có).

2. Đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với:

a) Quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị.

Hình thức sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

3. Về hình thức sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi:

a) Đối với diện tích đất đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện thuê đất trả tiền hằng năm thì tiếp tục được thực hiện thuê đất trả tiền hằng năm;

b) Đối với diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, đất do đơn vị sự nghiệp công lập nhận chuyển nhượng thì đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Số tiền đơn vị sự nghiệp công lập đã nộp hoặc đã trả nhưng chưa hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được xác định là khoản đã trả trước và được trừ vào tiền thuê đất mà công ty cổ phần phải trả hằng năm theo quy định của pháp luật về đất đai.

c) Việc thuê đất của doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nguyên tắc xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm

4. Đối với diện tích đất đang thuê trả tiền hằng năm phải xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm trong giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. Việc xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Chỉ thực hiện xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm đối với diện tích đất của đơn vị sự nghiệp công lập đã và đang có văn bản thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp không có văn bản cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đã hết thời hạn thuê đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát, thu hồi hoặc đấu giá quyền thuê đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm do tổ chức tư vấn xác định theo phương pháp phù hợp với các chuẩn mực thẩm định giá. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện hình thức thuê đất, giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm do tổ chức tư vấn xác định theo phương pháp phù hợp với các chuẩn mực thẩm định giá nhưng không thấp hơn giá trị được xác định theo thời hạn thuê đất còn lại và chênh lệch dương (nếu có) giữa tiền thuê đất tính theo giá đất do tổ chức tư vấn xác định tại thời điểm xác định giá khởi điểm trừ đi tiền thuê đất tính theo giá đất mà đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đang thực hiện trả tiền thuê đất.

Trường hợp thời hạn thuê đất còn lại ít hơn 05 năm thì thời hạn thuê đất còn lại được xác định là 05 năm;

c) Đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất và được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai thì diện tích đất thuê được miễn tiền thuê đất được loại trừ khi xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Đối với diện tích đất đang được miễn tiền thuê đất nhưng không còn đáp ứng điều kiện để được miễn tiền thuê đất thì đơn vị sự nghiệp công lập phải tham gia đấu giá quyền thuê đất, nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Khi chuyển đổi, đơn vị sự nghiệp công lập không được chuyển đổi mục đích sử dụng các diện tích đất đang quản lý, sử dụng so với phương án sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đã được phê duyệt.

Sau chuyển đổi, trường hợp doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng đất thì thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập sau chuyển đổi./.