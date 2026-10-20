Quy định xếp lương khi cán bộ không chuyên trách lên công chức

Bộ Nội vụ vừa trả lời thắc mắc về việc xếp lương và miễn tập sự đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi được tuyển dụng vào công chức.

Ông L.D. hỏi, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia BHXH bắt buộc trong suốt thời gian công tác, với mức đóng dựa trên lương cơ sở. Tuy nhiên, quá trình này không gắn với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm cụ thể.

Ông D. băn khoăn, liệu thời gian đóng BHXH bắt buộc nói trên có được tính làm căn cứ xếp lương khi được tuyển dụng vào công chức hay không, đồng thời có được miễn chế độ tập sự không.

Thời gian công tác được tính để xếp lương phải đáp ứng các điều kiện: phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng. Ảnh minh hoạ: Vũ Điệp.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2026 ngày 9/1/2026 của Bộ về nguyên tắc xếp lương.

Theo quy định, thời gian công tác được tính để xếp lương phải đáp ứng các điều kiện: phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; có đóng BHXH bắt buộc; được bố trí làm công việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ đã đảm nhiệm trước đây.

Trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì không được tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng.

Nếu thời gian đóng BHXH bắt buộc không liên tục nhưng người lao động chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, thời gian này được cộng dồn theo quy định.

Như vậy, việc đã tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian công tác trước đây không đồng nghĩa toàn bộ thời gian đó đương nhiên được tính để xếp lương khi chuyển sang công chức. Việc tính thời gian công tác phải căn cứ vào các điều kiện cụ thể theo quy định.

Về chế độ tập sự, Bộ Nội vụ dẫn khoản 4 Điều 70 Nghị định 170/2025 ngày 30/6/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo quy định này, kể từ ngày 1/7/2025, người đang thực hiện chế độ tập sự theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, được xếp vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị ông D. liên hệ cơ quan nơi tuyển dụng vào công chức để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan tuyển dụng sẽ căn cứ quy định hiện hành và trường hợp cụ thể để xem xét việc xếp lương, thời gian công tác được tính và chế độ tập sự.