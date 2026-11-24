Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 44 Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-VPQH ngày 23-3-2026 của Văn phòng Quốc hội về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể như sau:

1. Xe buýt, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ phải hoạt động đúng tuyến, đúng lịch trình, thời gian được phép hoạt động và dừng xe, đỗ xe đúng nơi quy định.

2. Xe taxi đón, trả hành khách theo thỏa thuận giữa hành khách và người lái xe nhưng phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi đón, trả hành khách.

3. Xe chở hàng phải hoạt động đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe.

4. Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời phải được che phủ kín, không để rơi vãi trên đường phố và có thời gian hoạt động theo quy định của UBND cấp tỉnh.

5. UBND cấp tỉnh quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận chuyển hành khách công cộng có thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật trong đô thị.

* Bạn đọc Đào Lan Hương ở xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14-10-2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kinh doanh xổ số không đúng địa bàn.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ số lượng vé xổ số kinh doanh không đúng địa bàn.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện kinh doanh xổ số theo đúng địa bàn quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính tại Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.