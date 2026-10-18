Quy định về việc đóng bù bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu. Ảnh minh họa

Đóng bảo hiểm xã hội hội một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng

Đối với những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá nhiều, pháp luật cho phép đóng một lần để hưởng lương hưu ngay.

Điều kiện áp dụng: Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Mức đóng: Bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời điểm đóng: Sớm nhất là tháng trước liền kề tháng đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Căn cứ pháp lý: Khoản 7 Điều 33 Luật BHXH 2024; Khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025/TT-BNV.

Đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 5 năm để hưởng lương hưu

Đây là chính sách giúp những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc những người từ bảo hiểm xã hội bắt buộc chuyển sang có cơ hội nhận lương hưu khi đã về già.

Điều kiện áp dụng: Người tham gia đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm (theo Luật mới) hoặc 20 năm (theo quy định chuyển tiếp) để hưởng lương hưu.

Mức đóng: Được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng của năm trước liền kề.

Thời điểm hưởng: Tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Căn cứ pháp lý: Điểm e khoản 2 Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Điều 7 Nghị định 159/2025/NĐ-CP; Khoản 6 Điều 5 Thông tư 11/2025/TT-BNV.

Đóng bù sau thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn khách quan, pháp luật cho phép tạm dừng đóng và sau đó phải đóng bù.

Trường hợp 1: Người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng. Hết thời hạn này, người sử dụng lao động phải đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

Trường hợp 2: Người lao động bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc. Nếu sau đó được truy lĩnh đủ tiền lương (do bị oan, sai hoặc không bị kỷ luật) thì phải thực hiện đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian này.

Lưu ý: Nếu trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động đủ điều kiện hưởng hưu trí thì phải đóng bù ngay để giải quyết chế độ.

Căn cứ pháp lý: Điều 37 Luật BHXH 2024; Điều 9 Nghị định 157/2025/NĐ-CP; Điều 10 Nghị định 158/2025/NĐ-CP.

Đóng bù cho phần còn thiếu để hưởng trợ cấp hằng tháng

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng bổ sung chế độ cho những người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Quyền lợi: Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không đủ để hưởng trợ cấp hằng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (75 tuổi), người lao động có thể đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng chế độ này.

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Khoản 3 Điều 23 Nghị định 158/2025/NĐ-CP.