Quy định về thực hiện việc cưới, việc tang: Hạn chế gây tiếng ồn ban đêm, hạn chế mang vòng hoa...

Văn bản được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung liên quan tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

Theo Quy chế, cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang và các đối tượng được quy định phải gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động gia đình, cộng đồng dân cư cùng thực hiện. Mọi gia đình công dân có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động.

80 cặp đôi thực hiện nghi thức Lễ cưới “Ngày chung đôi – Yêu là hạnh phúc”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Việc cưới, việc tang phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, không mê tín dị đoan; không gây mất an ninh, trật tự xã hội, cản trở giao thông và sinh hoạt công cộng. Quy chế yêu cầu không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm. Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc phạm vi quy định không mời, không dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc, công quỹ và phương tiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức để đi dự lễ hội khi không có nhiệm vụ.

Đối với việc cưới, Quy chế yêu cầu tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các nghi thức truyền thống như chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu được định hướng tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Trường hợp tổ chức ăn uống phải bảo đảm tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy chế khuyến khích báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới; tổ chức tiệc trà thay cho tiệc mặn và tổ chức đám cưới không hút thuốc lá. Việc tổ chức cưới và đưa đón dâu phải tuân thủ quy định về an toàn giao thông, trật tự an toàn công cộng.

Đối với việc tang, Quy chế yêu cầu tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ và tiết kiệm; thực hiện đúng quy định về hộ tịch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi đưa tang phải tuân thủ quy định về an toàn giao thông, trật tự an toàn công cộng. Hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ trên đường; không rắc tiền giấy hoặc tiền xu trên đường và thực hiện hương ước, quy ước của địa phương về việc tang.

Tang phục, cờ tang và việc treo cờ tang được thực hiện theo phong tục truyền thống của từng vùng, miền, dân tộc, tôn giáo. Quy chế khuyến khích sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho phường bát âm; hạn chế mang vòng hoa; khuyến khích hỏa táng, điện táng. Các tuần tiết được khuyến nghị tổ chức trong nội bộ gia đình, họ tộc và bạn thân.

Quy chế cũng nghiêm cấm lợi dụng việc cưới, việc tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân; không sử dụng công quỹ để làm quà mừng cưới, viếng đám tang phục vụ mục đích cá nhân. Các trường hợp vi phạm Quy chế, tùy tính chất, mức độ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.