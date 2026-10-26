Quy định về quản lý, thi công, bảo trì công trình xây dựng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

Cụ thể, Thông tư số 165/2026/TT-BQP quy định chi tiết một số nội dung tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, gồm:

a) Khoản 2 Điều 3 về phân loại công trình phục vụ quốc phòng và việc sử dụng cấp công trình quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 trong quản lý hoạt động xây dựng đối với công trình phục vụ quốc phòng;

b) Điểm d khoản 2 Điều 9 về thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định xây dựng công trình quốc phòng;

c) Khoản 2 Điều 25 về thẩm quyền, trình tự, nội dung, chi phí kiểm tra công trình phục vụ quốc phòng; công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

d) Điểm b khoản 6 Điều 42 về thẩm quyền tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

đ) Điểm b khoản 9 Điều 43 về thẩm quyền xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình;

e) Khoản 7 Điều 46 về thẩm quyền chủ trì giải quyết sự cố đối với công trình phục vụ quốc phòng;

g) Khoản 5 Điều 47 về thẩm quyền giám định nguyên nhân sự cố công trình phục vụ quốc phòng.

Một góc doanh trại của Trung đoàn 43 (Quân khu 3). Ảnh: DUY ĐÔNG

Thông tư số 165/2026/TT-BQP cũng hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng công trình, lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; bảo trì công trình xây dựng; đánh giá an toàn công trình; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng, công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, loại khỏi biên chế, phá dỡ công trình xây dựng; quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng tại khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng; xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình quốc phòng loại A, loại C trực tiếp phục vụ và bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2026/TT-BQP ngày 4-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xây dựng công trình chiến đấu.

Việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình quốc phòng loại B thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2021/TT-BQP ngày 1-3-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý đầu tư và điều hành, sử dụng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 35/2026/TT-BQP ngày 24-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thông tư số 165/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-10-2026; áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư số 165/2026/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

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