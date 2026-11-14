Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị định số 403/2026/NĐCP bổ sung đối tượng áp dụng (ngoài các đối tượng đang được quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2026/NĐ-CP) là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đơn vị sự nghiệp khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách Trung ương.

Đáng chú ý, Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung quy định quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền. Cụ thể như sau:

Thẩm quyền trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này) trong các trường hợp sau: Khoán kinh phí sử dụng tài sản; khai thác tài sản; điều chuyển; bán; thanh lý; tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản; phê duyệt đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định: Giao tài sản do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản có quyết định thu hồi do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; điều chuyển tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương, địa phương khác quản lý theo đề nghị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan…