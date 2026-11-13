Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung đối tượng áp dụng (ngoài các đối tượng đang được quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2026/NĐ-CP) là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đơn vị sự nghiệp khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung này để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi sắp xếp một số đơn vị theo chủ trương của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Đáng chú ý, Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung quy định quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền. Cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản:

a) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các trường hợp sau: Khoán kinh phí sử dụng tài sản; Khai thác tài sản; Điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản; Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

b) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định:

Giao tài sản do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản có quyết định thu hồi do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

Điều chuyển tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương, địa phương khác quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan; sang doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sang doanh nghiệp của Đảng theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn của Đảng tại doanh nghiệp; sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; sang quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đề nghị của cơ quan quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

Thu hồi tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án xử lý, khai thác tài sản có quyết định thu hồi;

Chuyển giao tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, xử lý.

c) Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định việc khai thác, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản đối với tài sản tại đơn vị mình.

d) Cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trừ trường hợp quy định trên, quyết định:

Bán đối với tài sản tại đơn vị mình có nguyên giá dưới 250 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

Thanh lý tài sản tại đơn vị mình có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

Tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị mình;

Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi có giá trị dưới 10 triệu đồng từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định ban hành Bảng giá cho thuê nhà, phê duyệt phương án quản lý, khai thác nhà, đất trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giao đơn vị sự nghiệp của Đảng, doanh nghiệp của Đảng quản lý, khai thác theo quy định tại khoản 10 Điều 26 Nghị định này đối với tài sản do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thu hồi.

4. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, xử lý tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. Trường hợp cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù thì việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác, xử lý tài sản được thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ quan, đơn vị đó.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.