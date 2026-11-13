Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung đối tượng áp dụng (ngoài các đối tượng đang được quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2026/NĐ-CP) là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đơn vị sự nghiệp khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung này để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi sắp xếp một số đơn vị theo chủ trương của Hội nghị Trung ương lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định điều chuyển tài sản sang cơ quan, đơn vị thuộc địa phương khác quản lý

Đáng chú ý, Nghị định số 403/2026/NĐ-CP bổ sung quy định quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền. Cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản:

a) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này) trong các trường hợp sau:

Khoán kinh phí sử dụng tài sản;

Khai thác tài sản;

Điều chuyển; bán; thanh lý; tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản;

Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

b) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định:

Giao tài sản do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản có quyết định thu hồi do đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

Điều chuyển tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương, địa phương khác quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan; sang doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sang doanh nghiệp của Đảng theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn của Đảng tại doanh nghiệp; sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; sang quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đề nghị của cơ quan quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

Thu hồi tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án xử lý, khai thác tài sản có quyết định thu hồi;

Chuyển giao tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, xử lý.

c) Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định việc khai thác, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản đối với tài sản tại đơn vị mình.

d) Cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này) quyết định:

Bán đối với tài sản tại đơn vị mình có nguyên giá dưới 250 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

Thanh lý tài sản tại đơn vị mình có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

Tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị mình;

Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi có giá trị dưới 10 triệu đồng từ bảo dưỡng, sửa chữa, phá dỡ, hủy bỏ tài sản tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định ban hành Bảng giá cho thuê nhà, phê duyệt phương án quản lý, khai thác nhà, đất trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giao đơn vị sự nghiệp của Đảng, doanh nghiệp của Đảng quản lý, khai thác theo quy định tại khoản 10 Điều 26 Nghị định này đối với tài sản do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thu hồi.

4. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, xử lý tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP; trường hợp cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù thì việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác, xử lý tài sản được thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ quan, đơn vị đó.

5. Một số nội dung đặc thù trong quản lý, sử dụng tài sản tại Đài Truyền hình Việt Nam:

a) Việc mua sắm tài sản từ quỹ đầu tư phát triển, các quỹ của Đài Truyền hình Việt Nam và các nguồn tài chính hợp pháp khác không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy chế nội bộ do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam ban hành, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu, các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Đối với tài sản thuộc đối tượng phải thẩm định, đánh giá an ninh mạng theo quy định của pháp luật về an ninh mạng thì phải được thẩm định, đánh giá theo quy định.

b) Cơ quan, đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện quản lý, theo dõi, hạch toán và trích khấu hao tài sản theo cơ chế tài chính và chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp cần điều chỉnh tỷ lệ khấu hao tài sản cố định khác với tỷ lệ khấu hao áp dụng đối với doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ khấu hao cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản và trách nhiệm giải trình, phù hợp quy định của pháp luật về kế toán, thuế và cơ chế tài chính áp dụng đối với Đài Truyền hình Việt Nam do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

c) Đối với tài sản cố định là quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, cơ quan, đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và thực hiện theo dõi trên sổ kế toán theo quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; không thực hiện trích khấu hao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

d) Đối với quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, bản quyền chương trình, dữ liệu số, nội dung số, tư liệu chương trình và các tài sản vô hình khác được hình thành trong quá trình hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam thì việc ghi nhận, quản lý, theo dõi, phân bổ giá trị tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam. Trường hợp tiếp tục khai thác, phát sóng lại, khai thác trên các nền tảng hoặc sử dụng làm tư liệu để sản xuất chương trình, sản phẩm mới thì không phải xác định lại giá trị tài sản đã phân bố; việc khai thác, phát sóng lại thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí và pháp luật có liên quan.

6. Các nội dung trong quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng không được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này được thực hiện theo quy định áp dụng đối với đơn vị của Đảng tại Chương II Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027./.