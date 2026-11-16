Quy định về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định gồm 4 Chương, 18 Điều quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm quyền và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là địa phương) trong việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung quản lý, sử dụng số lượng người làm việc

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, chính sách, quy định, quyết định và các văn bản liên quan về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc.

2. Xây dựng kế hoạch và giao số lượng người làm việc giai đoạn 5 năm và hằng năm; điều chỉnh số lượng người làm việc theo quy định của Nghị định này (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

3. Bố trí, sử dụng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong tổng số lượng người làm việc đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc theo quy định của Đảng, của pháp luật.

Căn cứ xác định số lượng người làm việc

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

3. Thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị và mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập./.

TOÀN VĂN: Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập