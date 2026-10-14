Quy định về kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ phạm nhân

Quy định này quy định về trình tự, kỹ năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam và phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam Công an cấp tỉnh và trại tạm giam thuộc Bộ Công an (sau đây viết tắt là cơ sở giam giữ phạm nhân).

Đối tượng áp dụng gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực; Viện Kiểm sát quân sự các cấp áp dụng quy định phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; lãnh đạo Viện kiểm sát, kiểm sát viên, kiểm tra viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm sát tại cơ sở giam giữ phạm nhân.

Đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 22-7-2026. Ảnh: baovephapluat.vn

* Nguyên tắc, thẩm quyền kiểm sát

Về nguyên tắc kiểm sát: Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định và hướng dẫn của ngành Kiểm sát nhân dân về kiểm sát thi hành án phạt tù; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, phạm vi, mục đích kiểm sát theo quy định. Đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, kịp thời và phối hợp hiệu quả.

Về thẩm quyền kiểm sát thi hành án phạt tù: Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện thẩm quyền kiểm sát thi hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ phạm nhân, theo quy định tại Điều 25 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Điều 148 Luật Thi hành án hình sự và Điều 13 Thông tư liên tịch số 04/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27-6-2025 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân thuộc Quân đội nhân dân. Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam thuộc quân khu.

* Phương thức kiểm sát

Viện kiểm sát có thẩm quyền lựa chọn một hoặc nhiều phương thức kiểm sát sau để kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ phạm nhân: Trực tiếp kiểm sát định kỳ; trực tiếp kiểm sát đột xuất và trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; yêu cầu cơ sở giam giữ phạm nhân tự kiểm tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành án phạt tù; kiểm sát hồ sơ phạm nhân và các tài liệu có liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án; xác minh, thu thập tài liệu; thực hiện các phương thức kiểm sát khác theo quy định của pháp luật.

* Nội dung hoạt động kiểm sát

Khi kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân, Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát những nội dung sau: Kiểm sát việc tiếp nhận người chấp hành án phạt tù và hồ sơ phạm nhân; kiểm sát việc quản lý giam giữ đối với phạm nhân; Kiểm sát việc giáo dục, thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát việc miễn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá đối với phạm nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án phạt tù.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12-10-2026. Đối với cơ sở giam giữ phạm nhân trong Quân đội nhân dân, ngoài áp dụng văn bản quy phạm pháp luật chung, thì áp dụng thêm các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.