Quy định về hồ sơ Ðề án phát triển đô thị thông minh thành phố

Quyết định này quy định chi tiết điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh, gồm các quy định sau: Hồ sơ, trình tự phê duyệt và điều chỉnh đề án; việc lấy ý kiến góp ý đối với đề án; trình tự lấy ý kiến của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh thành phố trước khi phê duyệt đề án. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập và phê duyệt đề án.

Về nguyên tắc thực hiện, quyết định nêu rõ: Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia; chương trình, đề án của thành phố về phát triển đô thị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bảo đảm công khai, minh bạch và việc tham gia của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư. Bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và nguồn lực thực hiện.

Trình tự lập, phê duyệt đề án gồm 6 bước. Trong đó, ở bước đầu tiên, Sở Khoa học và Công nghệ lập báo cáo đề xuất xây dựng đề án trình UBND thành phố phê duyệt. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Việc lấy ý kiến về đề án được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức lập đề án; đồng thời đăng tải dự thảo đề án trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Cơ quan lập đề án có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; UBND cấp xã và cộng đồng, cá nhân liên quan đến đề án.

Theo quyết định, đề án được xem xét điều chỉnh khi có sự thay đổi lớn về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; định hướng, pháp luật về phát triển đô thị thông minh; để thực hiện yêu cầu của UBND thành phố và thực tế tình hình phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2026.