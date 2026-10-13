Quy định về hạn mức đất đai và công nhận quyền sử dụng đất

Ngày 9-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận đất; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất dưới 2ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác và các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15-10-1993 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại khu vực đô thị tối đa 150m² đối với đô thị loại II và 250m² đối với đô thị loại III. Tại khu vực nông thôn, hạn mức giao đất ở phân theo nhóm xã: Xã nhóm 1 tối đa 300m², xã nhóm 2 là 400m², riêng xã nhóm 3 và đặc khu Trường Sa có hạn mức tối đa 600m². Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đất tái định cư hoặc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch.

Một khu vực ở xã Cam Lâm.

Đối với việc công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ hợp lệ trước ngày 18-12-1980, hạn mức công nhận được xác định bằng 5 lần hạn mức giao đất ở tương ứng nhưng không vượt quá diện tích thửa đất. Với các thửa đất hình thành từ ngày 18-12-1980 đến trước ngày 15-10-1993, hạn mức công nhận đất ở tại đô thị loại II là 350m², đô thị loại III là 400m²; tại nông thôn dao động từ 400m² đến 600m² tùy theo phân nhóm xã và đặc khu Trường Sa.

Tỉnh quy định hạn mức giao đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang đối với đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối tối đa không quá 2ha cho mỗi loại đất. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm là 10ha tại vùng đồng bằng và 20ha tại vùng miền núi; đất rừng sản xuất là rừng trồng tối đa 20ha. Đối với hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, quyết định cho phép nhận chuyển nhượng tối đa không quá 10 lần hạn mức giao đối với đất cây hằng năm, thủy sản, làm muối; không quá 15 lần hạn mức giao đối với đất cây lâu năm, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Với diện tích đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa) được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất, diện tích công trình chiếm tối đa 5% tổng diện tích đất nhưng không vượt quá 30m² đối với quy mô sản xuất dưới 2ha và không quá 50m² đối với quy mô từ 2ha trở lên. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất quy mô dưới 2ha sang mục đích khác, dự án bắt buộc phải có quyết định đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư tài liệu đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có), cùng phương án trồng rừng thay thế hoặc chứng từ hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế.

Quy định nêu rõ danh mục các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất lập trước ngày 15-10-1993 làm căn cứ xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm: Các giấy tờ do chế độ cũ cấp (Bảng trích lục điền thổ, Chứng thư kiến điền, Khế ước tá điền, Giấy phép tạm chiếm đất, giấy phép xây dựng...); giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất trước ngày 15-10-1993 có xác nhận của chính quyền địa phương, cùng sổ chứng nhận sở hữu do cấp huyện cấp trước đây.

Quyết định số 82 thay thế và bãi bỏ đồng thời các quyết định quy định hạn mức đất đai ban hành năm 2024, 2025 của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận cũ. Về xử lý chuyển tiếp, các hồ sơ đăng ký đất đai đã được tiếp nhận trước ngày quyết định có hiệu lực nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định cũ, trừ trường hợp người sử dụng đất có đơn đề nghị áp dụng theo quy định mới.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai; đồng thời yêu cầu UBND cấp xã tăng cường rà soát, quản lý quỹ đất chưa sử dụng, kịp thời giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.