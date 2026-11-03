Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 90 quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 23-10-2026.

Quyết định này quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Nghị định số 102, ngày 30-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; đồng thời áp dụng đối với việc tách một phần quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT chuyển tiếp thành dự án độc lập theo quy định của pháp luật có liên quan.

Khu vực đất ở xã Cam Lâm.

Theo quy định, phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý được tách thành dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các quy hoạch khác có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành và công bố. Tỷ lệ diện tích đất tách thành dự án độc lập chiếm tối thiểu 30% tổng diện tích khu đất bị tách.

Phần diện tích đất sau khi tách để hình thành dự án độc lập phải có diện tích tối thiểu 1.000m2 tại phường và 2.000m2 tại xã; trừ trường hợp phần diện tích này nằm trong khu vực quy hoạch đô thị và nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc pháp luật chuyên ngành quy định về quy mô, diện tích, kích thước khu đất thì thực hiện theo quy định tương ứng và phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí khác theo quy định.

Đối với phần quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT chuyển tiếp, việc xem xét tách một phần quỹ đất để hình thành dự án độc lập được thực hiện theo các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này. Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan chủ trì trong quá trình xem xét, xác định các điều kiện, tiêu chí tách phần diện tích đất thành dự án độc lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã chủ trì rà soát, báo cáo nguồn gốc đất, tài sản trên đất, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tham gia ý kiến liên quan đến điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nguồn gốc đất, tài sản trên đất.