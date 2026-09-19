Quy định về điều kiện nhận hỗ trợ tiền trông trưa, nấu ăn cho trẻ mầm non

Một tiết học tại Trường Mầm non Sakura (Đà Nẵng). Ảnh: Sakura- Olympia

Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định hỗ trợ kinh phí trông trưa đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Bà Trần Thanh (Nghệ An) hỏi, mỗi nhóm đủ số trẻ bán trú tối thiểu nhưng không đạt tổng số lượng trẻ thì có được hưởng kinh phí hỗ trợ không?

Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định: "Được hỗ trợ kinh phí trông trưa đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi: Mỗi nhóm 25 trẻ em từ 3-4 tuổi, trong đó ít nhất có 8 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi bán trú thì được hưởng 01 định mức; mỗi nhóm 30 trẻ em từ 4-5 tuổi, trong đó ít nhất có 10 trẻ em từ 4 đến 5 tuổi bán trú thì được hưởng 01 định mức là 700.000 đồng/tháng/nhóm trẻ em và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Số dư từ 50% trở lên so với số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú của mỗi nhóm thì được tính 01 định mức".

Ví dụ nhóm trẻ 3-4 tuổi, có 10 trẻ em bán trú, tổng trẻ là 20 em thì có được hỗ trợ trông trưa không?

Ngoài ra, điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP có quy định: "Được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên nấu ăn. Định mức chi trả được tính trên số lượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú, tối thiểu bằng 3.900.000 đồng/1 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/1 năm học".

Bà Thanh hỏi, tổng số định mức hỗ trợ nấu ăn của cả hai Nghị định số 277/2025/NĐ-CP và số 105/2020/NĐ-CP trong một cơ sở giáo dục có được vượt quá 5 định mức nếu đủ điều kiện không?

Ví dụ trẻ 3-5 tuổi ăn bán trú là 140 em, trẻ nhà trẻ ăn bán trú là 130 em, thì tổng định mức hỗ trợ là 5 định mức hay được 6 định mức?

Về vấn đề này, trả lời trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Về chế độ hỗ trợ kinh phí trông trưa, đề nghị bà Trần Thanh áp dụng đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP để tính toán định mức hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng đồng thời các điều kiện về số trẻ/lớp và số trẻ bán trú theo quy định thì không được hưởng định mức hỗ trợ.

Về định mức hỗ trợ nấu ăn, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP áp dụng cho đối tượng trẻ em từ 5 đến 6 tuổi (học chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi), Nghị định số 277/2025/NĐ-CP áp dụng cho đối tượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (học chương trình mẫu giáo 3-4 tuổi và 4-5 tuổi).

Mỗi Nghị định quy định phạm vi đối tượng, điều kiện và cách tính định mức riêng; mức hỗ trợ tối đa 5 định mức/tháng được áp dụng trong phạm vi của từng chính sách theo Nghị định tương ứng. Việc thực hiện cần căn cứ điều kiện của từng Nghị định để xác định số định mức được hưởng.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bà Trần Thanh căn cứ vào quy định của từng Nghị định để thực hiện bảo đảm đúng định mức.