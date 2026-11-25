Chính phủ quy định về điều kiện người nước ngoài giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh minh họa

Nghị định quy định các điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục, trong đó nêu ưu tiên người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt hoặc có chứng chỉ tiếng Việt bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam...

Nghị định cũng quy định rõ các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, người nước ngoài giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn. Một là có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành, chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc ngành, chuyên ngành phù hợp với hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non hoặc môn học, chuyên đề giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non. Hai là có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Người nước ngoài giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn. Một là có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn học giảng dạy, giáo dục; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hai là có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục phổ thông là người bản ngữ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chuẩn như có trình độ đại học trở lên; có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc các chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ GD-ĐT công nhận để sử dụng tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-1-2027