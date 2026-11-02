Quy định về điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất với các dự án đặc thù

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính thực hiện điều chỉnh mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Nghị quyết số 29 ngày 24-4-2026 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy định có hiệu lực từ ngày 27-10-2026.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cam An thực hiện giải quyết thủ tục đất đai cho người dân.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước; người sử dụng đất; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29 của Quốc hội, đã được UBND tỉnh quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định.

Theo Quy định của UBND tỉnh, tổng thời gian thực hiện các bước giải quyết thủ tục hành chính không quá 7 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; cơ quan có chức năng quản lý đất đai xác định giá đất; cơ quan thuế xác định, thông báo và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Ngoài ra, thời gian xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và một số trường hợp đặc thù theo quy định cũng không tính vào thời hạn giải quyết.

Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc cấp xã, gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định hiện hành. Thành phần hồ sơ gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu ban hành kèm theo Quy định; bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp và các giấy tờ liên quan trong trường hợp cụ thể.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, cơ quan tiếp nhận cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định, trường hợp đầy đủ thì chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết. Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, cơ quan giải quyết phải thông báo rõ lý do và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với hồ sơ đủ điều kiện, cơ quan đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp mới giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, sau đó trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc chuyển cơ quan tiếp nhận để trao theo quy định.