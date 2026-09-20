Quy định về đầu tư, cấp phép hoạt động đối với trường mầm non

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với giáo dục mầm non, Nghị định xác lập các điều kiện từ khi thành lập hoặc cho phép thành lập đến quá trình tổ chức hoạt động, đồng thời quy định cơ chế xử lý đối với cơ sở không còn bảo đảm các điều kiện được cấp phép.

Bảo đảm đồng bộ điều kiện từ cơ sở vật chất đến đội ngũ

Theo Nghị định, việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non trước hết phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi trường đặt trụ sở.

Địa điểm dự kiến xây dựng trường phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng đất theo quy định sang mục đích giáo dục và đào tạo; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất nhưng không được thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một trẻ em theo quy định.

Không chỉ đáp ứng điều kiện ở thời điểm thành lập, để được cấp phép hoạt động giáo dục, trường mầm non phải bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, học liệu và thiết bị dạy học.

Nghị định quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh: Trường mầm non B Hà Nội

Đối với trường mầm non dân lập, tư thục, bao gồm trường do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị, phải có lộ trình bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu phù hợp với quy mô dự kiến cao nhất của nhà trường.

Cùng với đó, trường phải có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người lao động đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

Trường tư thục phải bảo đảm nguồn lực tài chính theo quy mô

Nguồn lực tài chính tiếp tục là một trong những điều kiện để trường mầm non được cấp phép hoạt động giáo dục.

Theo Nghị định 360/2026/NĐ-CP, đối với trường mầm non tư thục, mức đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ, không bao gồm chi phí sử dụng đất. Tổng số vốn đầu tư tối thiểu được tính căn cứ vào thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất của nhà trường; kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

Trường hợp trường mầm non tư thục không xây dựng cơ sở vật chất mới mà thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức hoạt động, mức đầu tư tối thiểu phải đạt 70% mức quy định.

Mức đầu tư tối thiểu 30 triệu đồng/trẻ không phải là quy định lần đầu được đặt ra tại Nghị định 360/2026/NĐ-CP. Trước đó, Nghị định số 125/2024/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng đã quy định mức đầu tư tối thiểu này đối với trường mầm non tư thục.

Đối với trường mầm non công lập, dân lập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc cộng đồng dân cư ở cơ sở chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

Có thể đình chỉ hoạt động tối đa 12 tháng

Nghị định 360/2026/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp đình chỉ tuyển sinh và đình chỉ hoạt động giáo dục, gắn việc duy trì hoạt động của trường với yêu cầu thường xuyên bảo đảm các điều kiện đã được cấp phép.

Theo đó, trường mầm non bị đình chỉ tuyển sinh nếu trong quá trình hoạt động không còn bảo đảm một trong các điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục không đúng địa điểm được cấp phép hoặc vi phạm quy định của pháp luật đến mức phải đình chỉ tuyển sinh.

Trường bị đình chỉ hoạt động giáo dục nếu hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ; trong thời gian bị đình chỉ tuyển sinh vẫn cố tình tổ chức tuyển sinh trái quy định hoặc vi phạm pháp luật đến mức phải đình chỉ hoạt động giáo dục.

Thời hạn đình chỉ tuyển sinh hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục được xác định cụ thể trong quyết định đình chỉ nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, cùng với các điều kiện ban đầu để thành lập và được cấp phép, Nghị định đặt ra yêu cầu cơ sở giáo dục mầm non phải duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn lực tài chính trong suốt quá trình hoạt động.