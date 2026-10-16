Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định số 225-QĐ/TW (Quy định) nêu rõ, quy định này quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Quy định này áp dụng đối với tổ chức Đảng và đảng viên, bao gồm cả tổ chức Đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chuyển giao, chia tách, hợp nhất, sáp nhập về mặt tổ chức; đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. Đối với tổ chức Đảng, đảng viên ở nước ngoài, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo Quy định này và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định này. Trường hợp kiểm tra, giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra, xác minh đối với đối tượng kiểm tra, giám sát trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định số 225-QĐ/TW gồm 7 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2026, thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Toàn văn Quy định số 225-QĐ/TW.