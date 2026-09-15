Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục Năng lượng - Dầu khí

Theo Quyết định số 2228/QĐ-BCT, Cục Năng lượng - Dầu khí là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực: Dầu khí, than, công nghiệp chế biến dầu khí, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí, năng lượng mới và năng lượng khác, chuyển dịch năng lượng và các nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia.

Cục Năng lượng - Dầu khí có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Energy - Petroleum Agency.

Tên viết tắt: EΡΑ.

Trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Năng lượng - Dầu khí.

Cục Năng lượng - Dầu khí có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ban hành: Dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực quản lý; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách; chủ trương đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và theo phân công của Bộ trưởng; thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương đối với các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền đối với các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, lộ trình thực hiện, văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục. Cũng như ban hành các văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Cục; kiểm tra, giám sát chuyên ngành trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy giúp việc Cục trưởng gồm: Văn phòng; Phòng Công nghiệp khai thác dầu khí; Phòng Công nghiệp chế biến dầu khí và Chuyển dịch năng lượng; Phòng Công nghiệp than; Phòng Tiết kiệm năng lượng. Việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng.

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Quyết định số 2228/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026; thay thế Quyết định số 533/QĐ-BCT ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dầu khí và Than. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.