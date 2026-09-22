Quy định về chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và những điều doanh nghiệp cần biết

Đại biểu dự Hội thảo. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Dự, trình bày tham luận và tham gia Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC); bà Nguyễn Thị Hoài, Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội cà-phê, ca-cao Việt Nam (VICOFA); ông Tô Xuân Phúc, Giám đốc điều hành Chương trình chính sách thương mại lâm sản (Tổ chức Forest Trends), ông Cao Xuân Thanh, Chánh Văn phòng Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (VIFOREST); Thạc sĩ Trần Minh Thu, Phòng WTO và Hội nhập, Ban Pháp chế VCCI.

Các đại biểu tại Hội thảo. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn cho biết, EUDR sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2026 đối với các chủ thể kinh doanh liên quan. Quy định này đặt ra yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tọa độ địa lý, tính “không gây mất rừng” và tính hợp pháp với khoảng 80 ngành hàng thuộc 7 nhóm: gia súc, cà-phê, ca-cao, dầu cọ, cao su, đậu tương, gỗ.

Cho dù nghĩa vụ trực tiếp thuộc về chủ thể tại EU nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn có trách nhiệm cung cấp cho nhà nhập khẩu EU đầy đủ thông tin, bằng chứng chứng minh hàng hóa đáp ứng EUDR.

Hội thảo sẽ góp phần làm rõ và cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan những nội dung cơ bản về EUDR khi tham gia thị trường châu Âu.

Ông Đậu Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Tại Hội thảo, Thạc sĩ Trần Minh Thu trình bày những nội dung cơ bản về EUDR; phạm vi điều chỉnh; đối tượng và lộ trình áp dụng; các yêu cầu cốt lõi của quy định này đối với chủ thể doanh nghiệp khi tham gia thị trường châu Âu.

Tham luận của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang gợi mở cho các doanh nghiệp trách nhiệm phối hợp và những vấn đề cần lưu ý như: Các yêu cầu thông tin, truy xuất tọa độ địa lý, nguồn gốc, tính “không gây mất rừng”; tính pháp lý của hàng hóa…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang trình bày phần tham luận. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Trong phần tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận các nội dung thực tiễn và năng lực đáp ứng EUDR của các chuỗi cung ứng xuất khẩu Việt Nam; trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi, vướng mắc của doanh nghiệp về EUDR cũng như chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm khi tham gia thị trường châu Âu và tuân thủ các quy định của thị trường này.

Các đại biểu cũng thống nhất đề xuất, kiến nghị một số giải pháp về chính sách, kỹ thuật… nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể sản xuất và xuất khẩu các ngành hàng liên quan, nhằm đáp ứng EUDR khi quy định này có hiệu lực.