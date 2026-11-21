Địa bàn thực hiện và nguyên tắc cho vay

Nghị định này quy định về các chính sách tín dụng hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: Khách hàng vay vốn theo quy định tại Nghị định này; Ngân hàng Chính sách xã hội; các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Địa bàn thực hiện gồm: Thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (sau đây gọi chung là thôn); xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là xã); tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật trong từng giai đoạn.

Về nguyên tắc cho vay, theo Nghị định: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, đủ điều kiện, đảm bảo công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát trong việc cho vay vốn.

Khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khách hàng đủ điều kiện vay vốn của nhiều chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội có cùng mục đích vay vốn thì được lựa chọn thụ hưởng một chính sách vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Việc ký kết thỏa thuận tín dụng giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

Về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay, theo Nghị định quy định, hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp, hộ gia đình vay vốn theo quy định tại Nghị định này không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay đối với mức vay trên 200 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ. (TTXVN)

Cũng theo Nghị định quy định, nguồn vốn cho vay theo quy định tại Nghị định này bao gồm: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gồm nguồn vốn bố trí từ ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; Nghị quyết số 227/2025/QH16 ngày 27/6/2025 của Quốc hội Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

Cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở

Nghị định quy định về cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở. Theo đó, khách hàng vay vốn hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở bao gồm: Hộ gia đình người dân tộc thiểu số là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

Hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo trong từng thời kỳ, sinh sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, cho vay hỗ trợ nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay vốn.

Mục đích vay vốn: Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất ở; trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở; khách hàng vay vốn được lựa chọn thụ hưởng một trong hai chính sách hoặc thụ hưởng đồng thời hai chính sách hỗ trợ đất ở và hỗ trợ nhà ở phù hợp với nhu cầu của khách hàng khi đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách vay vốn theo quy định tại Nghị định này.

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/hộ cho mục đích vay vốn hỗ trợ đất ở và không vượt quá 100 triệu đồng/hộ cho mục đích vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa là 15 năm.

Lãi suất cho vay bằng 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2026. Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.