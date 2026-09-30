Quy định về bồi thường tính mạng bị xâm hại

Nguyễn Thị Thu Hồng (ở phường Tân Phú)

Trả lời: Việc anh K. dùng dao (hung khí nguy hiểm) gây ra cái chết cho anh T. do nhầm lẫn hay không đều vi phạm pháp luật hình sự với tội danh “giết người” (Điều 123, Bộ luật Hình sự)

Trong vụ án hình sự xâm hại đến tính mạng, ngoài việc yêu cầu xử lý về hình phạt (xử nhẹ, nặng…), đối với anh K. (bị cáo), pháp luật cũng quy định việc bồi thường do tính mạng bị xâm hại như sau: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được tính từ thời điểm người bị thiệt hại (anh T) bị xâm phạm sức khỏe cho đến thời điểm người đó chết. Chi phí hợp lý cho việc mai táng đối với các khoản tiền như: mua quan tài; chi phí hỏa táng, chôn cất; các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo phong tục, tập quán địa phương (không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ).

Bên cạnh đó, pháp luật cũng buộc bị cáo phải bồi thường: Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại (anh T.) có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình; một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại (anh T.), hoặc người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Lưu ý: Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.