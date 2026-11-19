Hỏi:

Đề nghị quý báo cho biết, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định về bầu hòa giải viên như thế nào, khi nào thì chỉ định hòa giải viên?

(Bạn đọc Lê Thanh Hương, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 quy định như sau:

Về bầu hòa giải viên, theo Điều 9, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Luật Hòa giải ở cơ sở tự nguyện tham gia hòa giải ở cơ sở có quyền ứng cử hoặc được Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên.

Trưởng ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên tại thôn, tổ dân phố hoặc tại từng cụm dân cư bằng một hoặc kết hợp một số hình thức sau đây: Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình; phát phiếu lấy ý kiến đại diện các hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến.

Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý. Trường hợp số người đạt trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên trong tổ hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, thì danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên được lập theo kết quả bầu từ cao xuống thấp.

Trường hợp số người được bầu không bảo đảm thành phần hoặc không đủ số lượng hòa giải viên trong tổ hòa giải quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật này thì tổ chức bầu bổ sung. Nếu tất cả người trong danh sách bầu hòa giải viên không đáp ứng quy định của luật thì tổ chức bầu lại.

Về chỉ định hòa giải viên, Điều 10 nêu rõ, việc chỉ định hòa giải viên thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã tổ chức bầu bổ sung nhưng số người được bầu không bảo đảm thành phần hoặc không đủ số lượng hòa giải viên trong tổ hòa giải quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật này;

b) Đã tổ chức bầu lại nhưng số người được bầu không bảo đảm thành phần hoặc không đủ số lượng hòa giải viên trong tổ hòa giải quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật này, hoặc tất cả người trong danh sách bầu hòa giải viên không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 của Luật này;

c) Không thể tổ chức bầu bằng các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Người được chỉ định làm hòa giải viên phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Luật này tự nguyện tham gia hòa giải ở cơ sở và không thuộc trường hợp đã được đưa ra bầu mà không đáp ứng quy định của Luật.

Trưởng ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức lựa chọn người thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 10 để giới thiệu vào danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên.

Luật cũng nêu rõ, giao Chính phủ quy định chi tiết về Điều 9 và Điều 10 để làm cơ sở thi hành.