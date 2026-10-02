Quy định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi tối đa 95%

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. (Nguồn ảnh: SBV)

Đáng chú ý, Thông tư đưa vào lộ trình áp dụng các chỉ tiêu thanh khoản LCR, NSFR, đồng thời quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%.

Thông tư 50/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026 và quy định cụ thể cơ chế chuyển tiếp đối với một số ngân hàng đang thực hiện các quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 22/2019/TT-NHNN.

Theo Thông tư 50, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì, bảo đảm các giới hạn, tỷ lệ an toàn gồm hạn chế, giới hạn cấp tín dụng; tỷ lệ khả năng chi trả (LCR); tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR); tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; giới hạn góp vốn, mua cổ phần; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và tỷ lệ đòn bẩy.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư là quy định về LDR. Điều 12 quy định tỷ lệ này được xác định trên cơ sở tổng dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi sau khi thực hiện các điều chỉnh theo quy định. Theo đó, ngân hàng phải duy trì tỷ lệ LDR tối đa 95%.

Thông tư cũng quy định cụ thể các cấu phần được tính vào tổng dư nợ cho vay, tổng tiền gửi và các khoản phải loại trừ khi tính toán LDR.

Theo đó, tổng dư nợ cho vay bao gồm dư nợ gốc nội bảng mà ngân hàng chịu rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay đối với cá nhân, tổ chức và một số khoản cho vay phát sinh từ hoạt động ủy thác. Khi xác định tổng dư nợ cho vay, ngân hàng loại trừ dư nợ cho vay đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam và số dư vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản.

Tổng tiền gửi được xác định từ tiền gửi của tổ chức, cá nhân cùng một số nguồn vốn khác theo quy định, sau khi thực hiện các khoản loại trừ được nêu tại Điều 12.

Thời điểm áp dụng tỷ lệ LDR 95% được gắn với lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu LCR và NSFR quy định tại Điều 13, thay vì áp dụng đồng loạt ngay khi Thông tư có hiệu lực.

Theo quy định tại Thông tư 50, kể từ ngày 1/10/2028, ngân hàng phải áp dụng đồng thời tỷ lệ LCR và tỷ lệ NSFR theo lộ trình quy định. Các ngân hàng đáp ứng điều kiện có thể đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để áp dụng sớm. Cụ thể, đối với các ngân hàng thực hiện theo lộ trình chung, LCR tối thiểu ở mức 50% từ ngày 1/10/2028, tăng lên 60% từ ngày 1/10/2029; 70% từ ngày 1/10/2030; 80% từ ngày 1/10/2031; 90% từ ngày 1/10/2032 và đạt 100% từ ngày 1/10/2033. Trong khi đó, đối với NSFR, mức tối thiểu là 90% từ ngày 1/10/2028, tăng lên 95% từ ngày 1/10/2029 và đạt 100% từ ngày 1/10/2030.

Các ngân hàng cũng được phép đăng ký áp dụng sớm LCR, NSFR. Trường hợp đăng ký tuân thủ ngay ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả hai chỉ tiêu, ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu về đánh giá tuân thủ và báo cáo theo quy định.

Đối với ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ theo quy định tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN trước ngày 1/7/2033, ngân hàng phải tuân thủ ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận.

Trong giai đoạn trước khi áp dụng LCR và NSFR theo Thông tư 50, ngân hàng tiếp tục tuân thủ và báo cáo các chỉ tiêu theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, gồm tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn và tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Từ thời điểm ngân hàng chuyển sang áp dụng LCR và NSFR, ngân hàng thực hiện LDR theo Điều 12 Thông tư 50. Đồng thời, một số chỉ tiêu thanh khoản theo cơ chế cũ sẽ được chuyển sang chế độ báo cáo hoặc không còn phải tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 13.