Quy định trường hợp giáo viên được nâng bậc lương trước thời hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có hướng dẫn triển khai thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2026.

Giáo viên và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ 10% giáo viên tại các trường học được nâng lương trước thời hạn năm 2026.

Theo đó, đối tượng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm viên chức công tác tại các trường, được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các Trường Trung học phổ thông công lập và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Về nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định tỷ lệ được xét trong một năm không quá 10% tổng số viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị. Danh sách trả lương được xác định theo quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của cấp có thẩm quyền, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Đáng chú ý, viên chức, người lao động không được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hai lần liên tiếp.

Về cách tính chỉ tiêu, Sở nêu rõ: cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương, nhà trường được xác định có 1 người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn. Số dư dưới 10 người sau khi chia tổng số người trong danh sách trả lương cho 10 không được tính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục muốn được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời 3 tiêu chuẩn, điều kiện trong suốt thời gian giữ bậc lương hiện hưởng.

Cụ thể, cá nhân phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức; có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Đồng thời, cá nhân chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp đủ điều kiện, mức nâng trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Về việc xác định thành tích, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quy định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn được tính theo thời điểm ban hành quyết định công nhận, trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; 4 năm gần nhất đối với các ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn, các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 6 năm hoặc 4 năm nêu trên không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần tiếp theo.

Việc xét nâng bậc lương căn cứ vào thành tích cao nhất của viên chức, người lao động. Nếu thành tích cao nhất bằng nhau, đơn vị tiếp tục xem xét các thành tích khác. Trường hợp nhiều người có thành tích tương đương nhau, việc ưu tiên thực hiện theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị.

Trường hợp cá nhân có nhiều thành tích, chỉ cần cung cấp một minh chứng về thành tích cao nhất để làm căn cứ xét theo chỉ tiêu được phép. Riêng cá nhân được xét thành tích theo tiêu chí danh hiệu Lao động tiên tiến 2 năm liền không cần cung cấp minh chứng, do thành phần hồ sơ chung của đơn vị đã có.

Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố lưu ý, cá nhân được xét nâng bậc lương trước thời hạn không có giai đoạn nghỉ không hưởng lương, gián đoạn bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ ngạch, bậc lương hiện hưởng; đồng thời không đang trong thời gian thực hiện hồ sơ chuyển ngạch hoặc các hồ sơ khác liên quan đến chế độ nâng lương.