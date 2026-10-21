Quy định tốc độ và giữ khoảng cách xe chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, tốc độ khai thác tối đa trên các đoạn thông thường của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết được quy định là 90km/h đối với ôtô con, xe tải có khối lượng toàn bộ không quá 3.500kg và xe khách dưới 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các loại xe khác. Tốc độ khai thác cụ thể được xác định theo hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến.

Tại 5 nút giao liên thông, tốc độ tối đa trên các đường nhánh được quy định trong khoảng 50-60km/h. Đối với những đoạn chuyển tiếp để phương tiện tách khỏi tuyến chính, phương án yêu cầu bố trí biển báo tốc độ phù hợp với tốc độ trên đường nhánh.

Ngoài ra, phương tiện chạy với tốc độ trên 80-100km/h phải giữ khoảng cách an toàn 70m; chạy trên 60-80km/h phải giữ khoảng cách 55m; ở tốc độ 60km/h, khoảng cách an toàn là 35m.

Các quy định này được xây dựng trên cơ sở những quy định pháp luật hiện hành về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường bộ và tốc độ, khoảng cách an toàn của phương tiện tham gia giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập.

Trường hợp cần thiết, đơn vị phải điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ, bảo đảm phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và tình hình giao thông thực tế./.