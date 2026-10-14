Quy định tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Tối đa 120km/giờ

Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có tốc độ tối đa trên tuyến chính là 120km/giờ.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết-Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc-nam phía đông.

Theo quyết định do Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Viết Huy ký, phương án do Khu Quản lý đường bộ IV lập, trình duyệt nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, duy trì hoạt động khai thác tuyến đường an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Dự án cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có chiều dài tuyến chính 99km, từ Km1652+000 đến Km1751+000 theo lý trình cao tốc bắc-nam CT.01; tuyến nối Quốc lộ 1 dài 2,34km. Điểm đầu dự án tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết; điểm cuối tại phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến chính có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 25m, tốc độ thiết kế 120km/giờ. Theo quy hoạch đầu tư hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m.

Với vai trò kết nối các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, Quốc lộ 55, Quốc lộ 56 và các tuyến cao tốc lân cận, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời phục vụ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực Đông Nam Bộ.

Theo phương án được phê duyệt, tốc độ tối đa trên tuyến chính là 120km/giờ. Đối với làn sát dải phân cách giữa (làn số 1), tốc độ tối thiểu là 80km/giờ; làn cạnh làn dừng khẩn cấp (làn số 2), tốc độ tối thiểu là 60km/giờ. Tốc độ tối đa trên các nhánh nút giao liên thông không quá 50km/giờ.

Về tổ chức lưu thông, các phương tiện chạy với tốc độ thấp hơn phải đi về phía bên phải theo quy định. Trong điều kiện lưu thông bình thường, xe tải có tổng khối lượng hơn 7.500kg, xe khách hơn 29 chỗ, xe quá khổ, quá tải và xe máy chuyên dùng phải đi ở làn số 2. Ô-tô con, xe tải pickup cabin kép và xe van có khối lượng toàn bộ không quá 3.500kg được phép lưu thông trên cả hai làn.

Phương án cũng quy định cấm người đi bộ, xe thô sơ, xe mô-tô, xe gắn máy và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/giờ đi vào đường cao tốc.

Để hạn chế nguy cơ va chạm, các phương tiện phải duy trì khoảng cách an toàn phù hợp với tốc độ lưu hành. Cụ thể, khi xe chạy với tốc độ trên 100km/giờ đến 120km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe là 100m.

Cùng với việc hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên tuyến được đưa vào khai thác, phục vụ giám sát, điều hành và hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông.

Trung tâm điều hành giao thông (TMC) đặt tại Km63+000, khu vực nút giao Quốc lộ 1, quản lý hệ thống gồm 51 vị trí cột camera giám sát (CCTV), thiết bị phát hiện phương tiện (VDS) và các biển báo giao thông điện tử (VMS, LCS) trên toàn tuyến.

Hệ thống ITS và thu phí điện tử không dừng (ETC) tại 5 nút giao liên thông đã vận hành chính thức từ ngày 2/3/2026. Trong khi đó, trạm dừng nghỉ tại Km47+500 đã đưa các dịch vụ công vào khai thác từ ngày 6/2/2026, phục vụ nhu cầu dừng nghỉ của người tham gia giao thông.

Hệ thống kiểm soát tải trọng xe tại 5 nút giao vào cao tốc đang tiếp tục được hoàn thiện để đưa vào vận hành đồng bộ, góp phần kiểm soát phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV trực tiếp quản lý, vận hành, bảo trì tuyến cao tốc; thường xuyên theo dõi tình hình giao thông thực tế để kịp thời đề xuất, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Đơn vị cũng có trách nhiệm phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác phân luồng, xử lý sự cố, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông trên tuyến được duy trì an toàn, thông suốt.