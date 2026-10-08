Quy định tổ chức thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 155/2026/TT-BQP quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, Điều 6, 7, 8; Mục I; Chương II của Thông tư đã quy định và hướng dẫn Tổ chức thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

Quy định xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, biện pháp tổ chức thi đua

Điều 6. Tổ chức phong trào thi đua

1. Xây dựng kế hoạch:

a) Kế hoạch tổ chức phong trào, đợt thi đua do đơn vị xây dựng.

b) Nội dung kế hoạch gồm: Mục đích, yêu cầu, chủ đề, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian thi đua; nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức phát động thi đua:

a) Tổ chức phát động thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua của đơn vị.

b) Hình thức: Tổ chức lễ phát động riêng hoặc kết hợp với các hoạt động của đơn vị.

c) Chương trình buổi lễ phát động thi đua: Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo kết quả phong trào, đợt thi đua; phát động phong trào, đợt thi đua mới; trao thưởng (nếu có); thủ trưởng cấp trên phát biểu chỉ đạo (nếu có); lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đáp từ; đại diện đơn vị giao ước thi đua; ký kết thi đua; duyệt đội ngũ (khi phát động thi đua ngoài trời); kết thúc buổi lễ.

Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thi đua

3. Các biện pháp tổ chức thi đua:

a) Tổ chức quán triệt, động viên cá nhân, tập thể tích cực tham gia thi đua;

b) Kiểm tra, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn đơn vị;

c) Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

4. Sơ kết, tổng kết thi đua: Quá trình tổ chức phong trào thi đua hoặc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua, lựa chọn cá nhân, tập thể xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Tổ chức thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm theo năm tự nhiên

Điều 7. Thời gian tổ chức thi đua, bình xét khen thưởng

1. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm theo năm tự nhiên.

2. Học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, đơn vị quản lý lưu học sinh quân sự tổ chức thi đua và bình xét danh hiệu thi đua hằng năm đối với cá nhân, tập thể thuộc quyền thống nhất với thời gian bình xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng” theo năm tự nhiên.

3. Thời gian tổ chức thi đua, sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp phát động, tổ chức thi đua.

Điều 8. Báo cáo, thông báo kết quả thi đua

1. Hình thức: Văn bản hoặc hình thức khác; chú trọng sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, truyền thanh nội bộ để thông báo kịp thời kết quả thi đua.

2. Nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; kết quả thực hiện mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, nêu rõ cá nhân, tập thể tiêu biểu, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào, đợt thi đua; kết quả công tác khen thưởng; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; phương hướng, nội dung công tác thi đua, khen thưởng.

Quy định thời gian báo cáo và thông báo kết quả thi đua, khen thưởng

3. Thời gian báo cáo và thông báo kết quả thi đua, khen thưởng:

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và thông báo kết quả công tác thi đua, khen thưởng đến đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ mỗi năm 02 lần (6 tháng đầu năm, trước ngày 15 tháng 7; cả năm, trước ngày 31 tháng 12).

b) Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Tuyên huấn) và thông báo cho đơn vị trực thuộc mỗi năm 02 lần (6 tháng đầu năm, trước ngày 15 tháng 6; cả năm, trước ngày 30 tháng 11).

c) Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, sư đoàn và tương đương báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo cho đơn vị trực thuộc mỗi quý 01 lần (quý 1 và quý 3, trước ngày 25 tháng cuối quý; quý 2 và quý 4, lồng ghép với báo cáo 6 tháng và cả năm, trước ngày 10 tháng 6 và ngày 15 tháng 11).

d) Đơn vị cấp lữ đoàn, trung đoàn và tương đương báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo cho đơn vị trực thuộc mỗi tháng 01 lần, trước ngày 30 hằng tháng (6 tháng, trước ngày 01 tháng 6; cả năm, trước ngày 01 tháng 11).

đ) Đơn vị cấp tiểu đoàn và tương đương, ban chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo cho đơn vị trực thuộc hằng tuần.

e) Đơn vị cấp đại đội và tương đương báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo trong đơn vị hằng ngày.

g) Đối với đơn vị cấp lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội và tương đương đóng quân phân tán, thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc thù không có điều kiện thực hiện theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản này, căn cứ đặc điểm tình hình, điều kiện của đơn vị, thủ trưởng đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng quy định thời gian báo cáo, thông báo kết quả thi đua, khen thưởng.

h) Báo cáo, thông báo kết quả thi đua theo đợt, theo chuyên đề thực hiện ngay sau khi kết thúc đợt thi đua hoặc sơ kết, tổng kết thi đua.

i) Trường hợp lập được thành tích xuất sắc đột xuất báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo ngay cho đơn vị để kịp thời khen thưởng, tuyên dương./.