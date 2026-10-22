Quy định tổ chức kỳ xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án

Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 17/2026/TT-TANDTC Quy định về điều kiện của ngạch, việc nâng ngạch; cơ cấu tỷ lệ các ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án. Trong đó, từ Điều 22 đến Điều 24, Thông tư đề cập tới nội dung tổ chức kỳ xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, cụ thể như sau:

Các bước chuẩn bị kỳ xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án

Điều 22. Chuẩn bị kỳ xét nâng ngạch

1. Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định những vấn đề sau đây:

a) Ban hành Kế hoạch tổ chức xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án;

b) Chỉ tiêu xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án phù hợp với số lượng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án của từng Tòa án nhân dân;

c) Thành lập Hội đồng.

2. Căn cứ quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức - Cán bộ thông báo đến các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp và công khai trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao về số lượng, chỉ tiêu; tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng và hồ sơ đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án.

Điều 23. Thủ tục xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án

1. Căn cứ số lượng, cơ cấu tỷ lệ ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, điều kiện của từng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, hằng năm, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực rà soát, thực hiện thủ tục đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại các điều 14, 15 và 16 của Thông tư này.

Thủ tục đề nghị xét nâng ngạch

2. Thủ tục đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án:

a) Tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực đánh giá tiêu chuẩn và điều kiện đối với từng Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án.

b) Lập hồ sơ đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án:

b1) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc lập hồ sơ những trường hợp được đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án theo quy định; lập Tờ trình đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án (kèm theo hồ sơ) gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ).

b2) Chánh án Tòa án nhân dân khu vực chỉ đạo việc lập hồ sơ đối với các trường hợp được đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án tại Tòa án nhân dân khu vực; lập Tờ trình đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án (kèm theo hồ sơ) gửi Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, tổng hợp hồ sơ của các Tòa án nhân dân khu vực thuộc phạm vi quản lý; lập Tờ trình đề nghị xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án (kèm theo hồ sơ) gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ).

c) Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thẩm định và tổng hợp danh sách để trình Hội đồng xem xét.

d) Chủ tịch Hội đồng trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án đối với các trường hợp đã được Hội đồng thống nhất thông qua.

3. Căn cứ danh sách đủ điều kiện nâng ngạch đã được phê duyệt, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án đối với các trường hợp được xét nâng ngạch theo thẩm quyền được phân cấp quản lý cán bộ.

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xét nâng ngạch

Điều 24. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện xét nâng ngạch Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án

Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ, kết luận theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.