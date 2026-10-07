Quy định tổ chức, bố trí cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an cấp xã

Tại Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, Bộ phận một cửa được bố trí tại khu vực tiếp công dân, bảo đảm điều kiện thuận tiện cho người dân đến giao dịch.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an cấp xã do 01 lãnh đạo Công an cấp xã phụ trách theo chế độ kiêm nhiệm.

Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng Công an cấp xã quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, chiến sĩ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an cấp xã, bảo đảm không làm phát sinh tổ chức trung gian, chức danh lãnh đạo, quản lý mới.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an cấp xã có cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ do các đơn vị chuyên môn có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phân công thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có nhân sự của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng, thỏa thuận hợp tác hoặc văn bản giao nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an các cấp

1. Thực hiện công khai, kịp thời, đầy đủ bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục, nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an các cấp theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và quy định pháp luật khác có liên quan; hỗ trợ tổ chức, cá nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin công khai trên phương tiện điện tử.

2. Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ theo quy định và quy trình thực hiện thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền ban hành; giải quyết theo thẩm quyền hoặc số hóa, chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an, Ứng dụng định danh điện tử VNeID và các phương thức điện tử khác theo quy định của pháp luật.

3. Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thời hạn giải quyết theo quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với hồ sơ đến hạn, quá hạn hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết.

4. Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung hoặc các phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, chiến sĩ và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an các cấp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Công an các cấp

1. Thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; cung cấp biên lai điện tử hoặc chứng từ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã thanh toán phí, lệ phí; từ chối tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đúng thành phần, không hợp lệ, không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hoặc không đáp ứng điều kiện tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định.

2. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Chủ trì theo dõi, giám sát, đánh giá, đôn đốc việc giải quyết và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng quy trình được phê duyệt; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ đến hạn hoặc quá hạn giải quyết; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí trụ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Đề xuất các giải pháp đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an các cấp và việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

7. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.