Quy định tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận chứng chỉ

Theo Thông tư, chứng chỉ là văn bản hoặc dữ liệu do đơn vị cấp chứng chỉ của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp dưới dạng giấy, điện tử hoặc dạng số để xác nhận kết quả học tập, trình độ, kiến thức, năng lực của cá nhân sau khi được đào tạo, bồi dưỡng hoặc thi, kiểm tra, đánh giá; bao gồm chứng chỉ, chứng nhận, giấy chứng nhận và các loại giấy tờ, tài liệu khác có giá trị tương đương. Chứng chỉ trong Thông tư này không bao gồm chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư này.

Công nhận chứng chỉ là việc công nhận giá trị của chứng chỉ nêu trên để sử dụng cho phạm vi, mục đích và đối tượng áp dụng cụ thể trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 92/2026/TT-BGDĐT:

Việc công nhận, sử dụng các chứng chỉ sau đây thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan:

a) Việc công nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, chứng chỉ trình độ sơ cấp của cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư số 65/2026/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam;

b) Việc sử dụng chứng chỉ giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15, Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

c) Việc sử dụng chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập trong giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp;

d) Việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và các chứng chỉ, chứng nhận khác liên quan đến chức danh nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo thực hiện theo quy định của Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nhà giáo các cấp học và trình độ đào tạo;

đ) Việc sử dụng chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của người học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ nước ngoài về học tập tại Việt Nam do Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo quy định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TТBGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.