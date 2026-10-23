Quy định tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật của trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh

Theo đó, tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật gồm 3 nhóm: không gian làm việc và kết nối; hạ tầng số và dữ liệu; tiện ích và dịch vụ dùng chung. Đối với không gian làm việc và kết nối, trung tâm phải bảo đảm diện tích làm việc tối thiểu 8m2/người, đáp ứng quy mô tối thiểu 15 người làm việc.

Trung tâm cần có không gian hội nghị, hội thảo, trong đó ít nhất một phòng hội thảo chuyên đề có diện tích tối thiểu 50m2; khu làm việc chung tối thiểu 150m2; không gian trình diễn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ tối thiểu 100m2. Không gian ươm tạo phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có diện tích tối thiểu 100m2…

Về hạ tầng số và dữ liệu, trung tâm phải có internet băng thông rộng tốc độ cao, hệ thống mạng phục vụ hoạt động, hệ thống lưu trữ dữ liệu bảo đảm khả năng phân quyền truy cập, sao lưu, phục hồi, bảo mật và quản trị theo quy định.

Hạ tầng cần hỗ trợ kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên gia, công nghệ, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và các tài liệu chuyên môn phục vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với tiện ích và dịch vụ dùng chung, trung tâm cần có phòng thí nghiệm dùng chung hoặc cơ chế hợp tác, liên kết khai thác phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp...