Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng tại Ninh Bình

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 1 Đội dân phòng. Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng do Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiêm nhiệm.

Tại các thôn, Đội dân phòng có tối thiểu 10 thành viên

Về số lượng thành viên, tại các thôn, Đội dân phòng có tối thiểu 10 thành viên và tối đa 15 thành viên, gồm 1 Đội trưởng, 1 Đội phó, còn lại là các đội viên.

Đối với thôn dưới 400 hộ gia đình, thành lập Đội dân phòng có 10 thành viên; thôn từ 400 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm đủ 100 hộ gia đình thì bố trí thêm 1 thành viên, nhưng không quá 15 thành viên.

Đối với tổ dân phố, Đội dân phòng có tối thiểu 15 thành viên

Đối với tổ dân phố, Đội dân phòng có tối thiểu 15 thành viên và tối đa 20 thành viên, gồm 1 Đội trưởng, 1 Đội phó, còn lại là các đội viên.

Tổ dân phố dưới 550 hộ gia đình, thành lập Đội dân phòng có 15 thành viên; tổ dân phố từ 550 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm đủ 100 hộ gia đình thì bố trí thêm 1 thành viên, nhưng không quá 20 thành viên.

Quy mô số hộ gia đình để xác định số lượng thành viên Đội dân phòng được tính theo tổng số hộ đăng ký thường trú và tạm trú tại thời điểm ngày 31/12 của năm trước liền kề. Trường hợp có thay đổi về quy mô số hộ gia đình, UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh số lượng thành viên Đội dân phòng theo đúng quy định.