Quy định tiêu chí đánh giá việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Từ ngày 19/12, áp dụng quy định mới về triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học". Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2026.

Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa việc đánh giá triển khai Đề án theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo đó, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá được quy định riêng cho từng loại hình cơ sở giáo dục, gồm giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học. Nội dung cụ thể được quy định tại Phụ lục I đến Phụ lục V của Thông tư.

Mức độ triển khai Đề án được chia thành 3 mức. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này. Để đạt Mức độ 2, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1 và các yêu cầu bổ sung của Mức độ 2. Tương tự, Mức độ 3 yêu cầu cơ sở đáp ứng đầy đủ tiêu chí của hai mức trước và các yêu cầu bổ sung của Mức độ 3. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1 thì chưa xác định được mức độ triển khai.

Đối với trường có phân hiệu, điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai Đề án. Mức độ chung của nhà trường được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá từng đơn vị. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên; trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đạt mức độ tương ứng trở lên.

Việc tự đánh giá do cơ sở giáo dục thực hiện theo quy trình, trong đó người đứng đầu thành lập Hội đồng tự đánh giá; tổ chức thu thập, cập nhật, phân tích thông tin, dữ liệu, minh chứng và đối chiếu thực trạng với các tiêu chuẩn, tiêu chí. Sau khi xác định đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức tương ứng, người đứng đầu quyết định tự công nhận và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Cơ sở giáo dục có thể tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi kết quả đánh giá cho thấy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, không phải chờ hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án. Kết quả được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Thông tư cũng quy định việc tự đánh giá được thực hiện theo chu kỳ, gắn với hoạt động quản trị, quản lý và chuyên môn. Hằng năm, cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật dữ liệu, tiến độ và nội dung cần cải thiện, nhưng không phải thực hiện lại toàn bộ quy trình tự đánh giá.

Đáng chú ý, kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai không được sử dụng để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục. Đối với nhà giáo, kết quả này cũng không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.