Quy định tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

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Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn cho câu hỏi này như sau:

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 373/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp. Theo đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét quyết định chuyển đổi thành Công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định số 373/2026/NĐ-CP và các tiêu chí sau:

- Không thuộc lĩnh vực ngành nghề quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 373/2026/NĐ-CP

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm được chi thường xuyên trong 02 năm gần nhất với thời điểm xem xét quyết định chuyển đổi.

Đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét quyết định chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực mà pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại doanh nghiệp hoặc lĩnh vực: xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại hoặc đơn vị sự nghiệp công lập đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 373/2026/NĐ-CP;

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm được chi thường xuyên trong 02 năm gần nhất với thời điểm xem xét quyết định chuyển đổi.