Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL hợp nhất Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung được bãi bỏ tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019.

Trong đó, Thông tư quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên phạm vi cả nước.

Cờ tang chỉ được treo tại địa điểm tổ chức lễ tang

Đối với việc tang, Thông tư yêu cầu tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, bảo vệ môi trường, y tế và các quy định có liên quan.

Lễ tang do gia đình người qua đời quyết định tổ chức tại nhà hoặc địa điểm công cộng.

Trường hợp không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức khâm liệm, mai táng chu đáo theo phong tục truyền thống.

Lễ tang phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình.

UBND cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang; vận động gia đình xóa bỏ hủ tục lạc hậu và các hành vi mê tín dị đoan.

Việc mặc tang phục và treo cờ tang được thực hiện theo truyền thống của địa phương, dân tộc, tôn giáo; cờ tang chỉ được treo tại địa điểm tổ chức lễ tang.

Không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ; âm thanh phải bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép. Trường hợp người qua đời theo một tôn giáo hoặc là người dân tộc thiểu số, lễ tang được sử dụng nhạc tang của tôn giáo hoặc dân tộc đó.

Nghiêm cấm rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang

Thông tư nghiêm cấm rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang; nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan hoặc cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Việc chôn cất phải được thực hiện trong nghĩa trang hoặc phù hợp với quy hoạch quỹ đất của địa phương.

Các nghi thức cúng ba ngày, bảy ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu, giỗ hết và cải táng được khuyến khích tổ chức trong ngày, trong phạm vi gia đình, dòng họ.

Thông tư cũng khuyến khích hỏa táng, điện táng; không rắc vàng mã trên đường đưa tang; xóa bỏ các hủ tục như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn và những nghi thức rườm rà khác.