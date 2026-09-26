Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Trang phục cô dâu, chú rể đẹp, lịch sự và phù hợp với văn hóa dân tộc.

Văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL hợp nhất Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung được bãi bỏ tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019.

Trong đó, Thông tư quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên phạm vi cả nước; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia việc cưới tại Việt Nam.

Tiệc cưới cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tránh phô trương, lãng phí

Việc cưới phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đăng ký và quản lý hộ tịch cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Đôi nam nữ muốn trở thành vợ chồng phải đăng ký kết hôn theo quy định. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi nam nữ đã hoàn thành thủ tục.

Lễ cưới tại gia đình hoặc địa điểm cưới phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và hoàn cảnh của hai gia đình.

Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được thực hiện theo phong tục, tập quán nhưng không phô trương, rườm rà, nặng về đòi hỏi lễ vật.

Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được thực hiện theo phong tục, tập quán nhưng không phô trương, rườm rà, nặng về đòi hỏi lễ vật.

Tiệc cưới cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tránh phô trương, lãng phí; trang trí lễ cưới giản dị; trang phục cô dâu, chú rể đẹp, lịch sự và phù hợp với văn hóa dân tộc.

Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép; không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ.

Hạn chế tổ chức tiệc cưới linh đình; tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt.

Khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới

Thông tư khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới; hạn chế tổ chức tiệc cưới linh đình; tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt; không sử dụng thuốc lá trong đám cưới.

Cô dâu, chú rể và gia đình được khuyến khích đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa; trồng cây lưu niệm và sử dụng trang phục truyền thống hoặc trang phục của dân tộc mình trong ngày cưới.