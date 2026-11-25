Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2027.

Đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan

Theo Nghị định, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử được chia thành hai nhóm căn cứ vào thông tin đơn hàng.

Nhóm 1 gồm hàng hóa không thuộc danh mục phải có giấy phép, điều kiện theo quy định về quản lý ngoại thương; không thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành; hàng hóa được miễn các yêu cầu này theo quy định và không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Nhóm 2 là những hàng hóa không thuộc nhóm 1.

Việc phân nhóm này là cơ sở để xác định quy trình thủ tục hải quan tương ứng, bảo đảm quản lý phù hợp với đặc điểm và mức độ rủi ro của từng loại hàng hóa.

Đối với hàng hóa thuộc nhóm 1, người khai hải quan phải gửi thông tin đến hệ thống chậm nhất 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng xuất khẩu; đối với hàng nhập khẩu, thực hiện trước khi hàng hóa đến cửa khẩu nhập hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu nhập.

Ngay sau khi tiếp nhận tờ khai, hệ thống tự động đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác của ngành Hải quan. Nếu thông tin phù hợp, hệ thống tự động cấp số đăng ký tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan. Trường hợp thông tin chưa đầy đủ, người khai được yêu cầu bổ sung; trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định, hệ thống từ chối đăng ký tờ khai.

Hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin tờ khai với thông tin đơn hàng và vận chuyển để tự động phân luồng. Việc kiểm tra hồ sơ được thực hiện thông qua hệ thống điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường khả năng kiểm soát dữ liệu.

Đối với kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan hải quan thực hiện chủ yếu thông qua máy soi, trừ trường hợp thiết bị gặp sự cố, hàng hóa không phù hợp với phương thức kiểm tra bằng máy soi hoặc thuộc diện phải kiểm tra trực tiếp. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm qua hình ảnh soi chiếu, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp theo quy định.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan khai sai so với thực tế về tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng hoặc trị giá hải quan, cơ quan hải quan yêu cầu khai bổ sung và xử lý theo quy định pháp luật về thuế, xử lý vi phạm hành chính và các quy định liên quan. Nếu người khai không thực hiện khai bổ sung, cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính nếu có.

Đối với hàng hóa nhóm 2, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập được thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Miễn thuế nhập khẩu tối đa 48 triệu đồng/năm

Về chính sách thuế, Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định với tổng trị giá không quá 48 triệu đồng Việt Nam trong 1 năm.

Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan hải quan kiểm soát việc áp dụng chính sách, đồng thời hạn chế tình trạng chia nhỏ đơn hàng nhằm hưởng ưu đãi thuế vượt mức quy định.

Ngoài mức miễn thuế nhập khẩu nêu trên, các chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.