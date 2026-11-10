Quy định thời gian phản ứng tối đa 24 giờ khi nhiễu tần số phục vụ quốc phòng, an ninh

Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 52/2026/QĐ-TTg quy định cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Theo Quyết định số 52/2026/QĐ-TTg, thời gian phản ứng khi xảy ra nhiễu có hại đối với đài vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh và các hệ thống thông tin quan trọng không quá 24 giờ. Ảnh minh họa

Quyết định xác định nguyên tắc, trách nhiệm và trình tự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý nhiễu có hại.

Theo đó, việc phối hợp phải bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, thống nhất và kịp thời, kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý, kỹ thuật để phát hiện nguy cơ nhiễu từ sớm, từ xa.

Đáng chú ý, trong tình huống khẩn cấp, có nguy hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, việc xử lý nhiễu có hại cần ưu tiên cho các đài vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh.

Quyết định đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng số và sử dụng hiệu quả tài nguyên phổ tần vô tuyến điện.

Phản ứng trong 24 giờ đối với các hệ thống thông tin quan trọng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quyết định là quy định cụ thể thời gian phối hợp xử lý nhiễu có hại.

Theo Điều 15, thời gian phản ứng không quá 24 giờ đối với trường hợp nhiễu có hại ảnh hưởng đến đài sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn hoặc phục vụ quốc phòng, an ninh; hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống phát thanh, truyền hình quốc gia.

Đối với các trường hợp khác, thời gian phản ứng không quá 72 giờ.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm thông báo, báo cáo khi việc xử lý kéo dài. Trường hợp quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phối hợp mà chưa hoàn thành xử lý, cơ quan chủ trì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân, biện pháp đang thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành.

Nếu quá 40 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đài gây nhiễu thực hiện biện pháp khắc phục nhưng tình trạng nhiễu vẫn chưa được xử lý, cơ quan đầu mối chủ trì phải tổng hợp hồ sơ, báo cáo Ủy ban Tần số vô tuyến điện xem xét, chỉ đạo.

Những quy định này xác lập mốc thời gian cụ thể trong công tác phối hợp, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan và hạn chế tình trạng kéo dài việc xử lý nhiễu có hại.

Phân định rõ trách nhiệm giữa 3 bộ

Quyết định xác định Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là 3 cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong quản lý, phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại giữa các hệ thống vô tuyến điện thuộc phạm vi điều chỉnh.

Cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện. Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cơ quan đầu mối do Bộ trưởng từng bộ chỉ định theo quy định pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi Quyết định có hiệu lực, 3 bộ phải thông báo bằng văn bản về cơ quan đầu mối thuộc phạm vi quản lý cho các bộ còn lại.

Về nguyên tắc xử lý, nguồn gây nhiễu có hại thuộc phạm vi quản lý của bộ nào thì cơ quan đầu mối của bộ đó chủ trì xử lý theo thẩm quyền. Riêng đài vô tuyến điện sử dụng tần số để phát triển kinh tế kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được cấp phép theo quy định tương ứng của Luật Tần số vô tuyến điện, cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức xử lý.

Cơ quan có thẩm quyền của bộ chủ trì xử lý có trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đài gây nhiễu thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục, cải thiện tính năng hoặc dừng hoạt động của đài để khắc phục nhiễu có hại.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi xử lý xong nguồn gây nhiễu, cơ quan đầu mối chủ trì phải thông báo kết quả cho cơ quan đầu mối đã đề nghị phối hợp để theo dõi.

Đối với những trường hợp có yếu tố nước ngoài, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện vai trò đầu mối phối hợp xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam, Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế và các điều ước quốc tế liên quan.

Bảo đảm an toàn thông tin vô tuyến điện tại các sự kiện lớn

Quyết định cũng quy định cơ chế kiểm soát, phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước, bao gồm sự kiện chính trị, đối ngoại cấp quốc gia, hội nghị quốc tế và các sự kiện có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn thông tin vô tuyến điện theo quy định.

Công tác kiểm soát được triển khai từ giai đoạn chuẩn bị, trong thời gian diễn ra đến khi kết thúc sự kiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại.

Trước khi sự kiện diễn ra, cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ lập danh mục tần số, đài và thiết bị vô tuyến điện cần ưu tiên bảo vệ, chia sẻ với các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Trong thời gian tổ chức, các lực lượng chức năng triển khai kiểm soát tần số liên ngành, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các thiết bị, phát xạ bất hợp pháp hoặc nguồn gây nhiễu có hại.

Các tần số, đài vô tuyến điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, an ninh, an toàn, cứu nạn, cứu hộ, phát thanh, truyền hình và những hoạt động trọng yếu của sự kiện được ưu tiên triển khai biện pháp bảo vệ theo kế hoạch đã ban hành.

Quyết định số 52/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Kể từ thời điểm này, Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA ngày 9/5/2013 hết hiệu lực.