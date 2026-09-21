Quy định thời gian làm việc một ngày của giáo viên mầm non

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* Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non. Hiện tại, tôi làm việc ở trường đủ 8 tiếng/ngày và trực trưa, có chế độ. Xin hỏi, thời gian làm việc một ngày của giáo viên mầm non tại trường là bao nhiêu giờ? Ngoài ra, thời gian soạn giáo án và chấp hành sự phân công khác của Ban giám hiệu có được tính là thời gian làm việc không? Hiện, tôi phải ở lớp từ 6 giờ 30 đến 17 giờ? Nguyễn Thị Nhỏ (nguyennho***@gmail.com).

* Trả lời: Điều 7 Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT ngày 4/3/2026 của Bộ GD&ĐT “Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non” có nêu: Định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non như sau: Đối với giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: Giảng dạy 5 giờ 30 phút/ngày. Đối với giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: Giảng dạy 4 giờ/ngày.

Về chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên mầm non kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác được áp dụng theo Điều 10 như sau: Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Hiệu trưởng quyết định bằng văn bản số giờ giảm của giáo viên mầm non được phân công kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc được giao kiêm nhiệm. Việc quy đổi trong trường hợp này phải được thông qua cuộc họp tập thể giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được giảm 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm văn thư được giảm 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm thư viện (phụ trách cả phòng thư viện) được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Đối với chế độ giảm định mức giờ dạy đối với các đối tượng khác (Điều 11) quy định: giáo viên mầm non trong thời gian tập sự (nếu có) được giảm 5 giờ dạy/tuần; Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Ngoài thời gian trực tiếp dạy trên lớp, giáo viên mầm non phải thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng nhằm bảo đảm tổng thời gian làm việc là 40 giờ/tuần theo quy định.

Do vậy, quy định nêu trên, thời gian soạn giáo án và thực hiện các công việc khác theo phân công đã được tính vào tổng thời gian làm việc của giáo viên mầm non và không yêu cầu giáo viên phải trực tiếp đứng lớp trong toàn bộ thời gian làm việc trong ngày.

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