Quy định thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp game online

Theo Quyết định, thời gian hoạt động của các đại lý internet, điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép mở cửa từ 7 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút hàng ngày.

Đối với các điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại khách sạn, nhà hàng, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập internet không thu cước, thời gian hoạt động sẽ được thực hiện linh hoạt theo thời gian hoạt động của chính cơ sở, địa điểm đó.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2026.