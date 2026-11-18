Thuế Thuế Bắc Ninh, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với bốn nhóm đối tượng cụ thể.

Thứ nhất là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, đã quá hạn từ 120 ngày trở lên và đang bị cưỡng chế nợ.

Thứ hai là người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên, đã quá hạn từ 120 ngày trở lên và doanh nghiệp đang bị cưỡng chế.

(Nguồn: Thuế Bắc Ninh)

Thứ ba là trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và sau 120 ngày vẫn không khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cuối cùng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn nợ thuế quá hạn, áp dụng không phân biệt số tiền nợ.

Quy trình thực hiện biện pháp này gồm ba bước chặt chẽ. Đầu tiên, cơ quan thuế sẽ gửi cảnh báo trước 30 ngày qua tài khoản thuế điện tử của người nộp thuế. Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ, quyết định tạm hoãn xuất cảnh sẽ được ban hành và có hiệu lực ngay trong ngày. Khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, việc tạm hoãn sẽ được hủy bỏ ngay lập tức.

Để được gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần thực hiện theo trình tự ba bước.

Trước hết, chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế qua ứng dụng eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công hoặc trang thông tin điện tử gdt.gov.vn.

Tiếp theo, tiến hành nộp tiền thuế để đưa mức nợ còn lại xuống dưới 50 triệu đồng (đối với cá nhân, hộ kinh doanh) hoặc dưới 500 triệu đồng (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã).

Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ quyết định tạm hoãn và gửi thông tin đến cơ quan xuất nhập cảnh chỉ trong khoảng 3–5 phút.

Trong trường hợp đã nộp tiền nhưng hệ thống chưa kịp cập nhật, người nộp thuế có thể truy cập ứng dụng eTax Mobile, chọn mục Nộp thuế > Tra cứu > Gửi phản hồi và đính kèm ảnh chứng từ nộp tiền.

Để chủ động nộp thuế và thuận lợi khi xuất cảnh, Thuế Bắc Ninh lưu ý, người dân cần kiểm tra nghĩa vụ thuế trước mỗi chuyến đi từ 3 - 5 ngày làm việc, đồng thời thường xuyên cập nhật số điện thoại và email để kịp thời nhận thông báo từ cơ quan thuế. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cho mượn căn cước công dân để đứng tên thành lập doanh nghiệp nhằm tránh các rủi ro pháp lý liên quan. Nếu cần hỗ trợ thêm, người nộp thuế có thể quét mã QR trên thông báo để liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế.