Xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Theo Quy định số 228-QĐ/TW, sinh hoạt Đảng trực tuyến được áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (gồm sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện. Quy định nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt trong những trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể tổ chức sinh hoạt trực tiếp.

Quy định xác định sinh hoạt Đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết, không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt trực tiếp tại những nơi đủ điều kiện. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến của đảng viên; giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Về hình thức tổ chức, sinh hoạt Đảng trực tuyến được thực hiện theo hai phương thức: trực tuyến toàn phần, trong đó toàn bộ đảng viên tham gia thông qua môi trường số; hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, trong đó một bộ phận đảng viên dự họp tại địa điểm tập trung, bộ phận còn lại tham gia từ xa. Việc lựa chọn hình thức tổ chức do người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng hoặc người được phân công chủ trì quyết định trên cơ sở ý kiến, quyết định áp dụng của cấp ủy có thẩm quyền.

Quy định cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong quản lý thông tin, nghiệp vụ sinh hoạt, xác thực thành viên tham dự, cập nhật và tổng hợp dữ liệu. Nền tảng họp trực tuyến phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu; bảo đảm kiểm soát thành phần tham gia, không để lộ lọt thông tin, tài liệu. Trước khi tổ chức, cấp ủy cần kiểm tra các điều kiện kỹ thuật, thông báo đầy đủ về thời gian, hình thức kết nối và yêu cầu bảo mật.

Đặc biệt, Quy định nêu rõ những nội dung không thực hiện trong sinh hoạt Đảng trực tuyến, gồm: công tác tổ chức và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xem xét, quyết định xóa tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Đối với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, Quy định yêu cầu cấp ủy các cấp cụ thể hóa cách thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế; đưa nội dung này vào quy chế làm việc của cấp ủy và chi bộ. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, dừng áp dụng đối với những trường hợp tổ chức không đúng quy định, không bảo đảm chất lượng hoặc có biểu hiện lạm dụng.

Đảng viên tham gia sinh hoạt trực tuyến phải thực hiện đầy đủ việc điểm danh, xác thực danh tính, tham gia liên tục trong suốt thời gian sinh hoạt; chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu, biểu quyết của mình. Chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, bảo mật thông tin, tài liệu; không tự ý ghi âm, ghi hình, chụp màn hình, sao chép hoặc phát tán nội dung cuộc sinh hoạt.

Quy định số 228-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ, thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến tại Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư.

Việc ban hành Quy định là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì nền nếp sinh hoạt trong những hoàn cảnh đặc thù, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong tình hình mới.