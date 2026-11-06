Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (ngày 16/10/2026), đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trình bày chuyên đề “Về Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả slide những nội dung cốt lõi của Quy định số 224-QĐ/TW được trình bày tại hội nghị.
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Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/quy-dinh-so-224-qdtw-ngay-14102026-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-ve-dang-vien-tham-gia-hoat-dong-dau-tu-kinh-doanh-1007266