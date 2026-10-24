Quy định số 207-QĐ/TW – Dấu mốc mới trong xây dựng Đảng liêm chính, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Nguyễn Quang Hương, Lương Thị Hải Hà, Nguyễn Hoàng Phương
Đơn vị: Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng
Xem chi tiết tại đây:
Quy định số 207-QĐ/TW – Dấu mốc mới trong xây dựng Đảng liêm chính, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/quy-dinh-so-207-qd-tw-dau-moc-moi-trong-xay-dung-dang-liem-chinh-ky-cuong-doi-moi-va-trach-nhiem-471004.html