Quy định rõ trách nhiệm của KOL, TikToker quảng cáo, bán tour du lịch trên mạng xã hội

Hội nghị do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, chủ trì.

Quản lý du lịch trên nền tảng số

Góp ý về dự thảo Luật Du lịch sửa đổi, đại diện Sở Du lịch TPHCM đề nghị giữ thẩm quyền thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao và 3 sao cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh/thành phố, thay vì chuyển thẩm quyền về UBND cấp tỉnh. Đây là công việc đòi hỏi chuyên môn sâu, nếu giao UBND cấp tỉnh thực hiện rồi tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn sẽ làm phát sinh thêm thủ tục.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật do Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức. Ảnh: SONG MAI

Đại diện Hội Luật gia TPHCM đề nghị bổ sung quy định khách du lịch vào Việt Nam phải mua bảo hiểm du lịch nhằm bảo vệ quyền lợi, giảm áp lực cho hệ thống y tế. Quy định rõ phương thức, thời điểm kiểm tra bảo hiểm, có thể thực hiện qua hệ thống cấp thị thực điện tử hoặc tại cửa khẩu để hạn chế phát sinh thủ tục.

Đối với hoạt động của đại lý du lịch trực tuyến, đại diện Hội Luật gia TPHCM cho rằng việc bổ sung quy định quản lý loại hình này là bước tiến kịp thời nhằm quản lý dịch vụ trên môi trường số. Tuy nhiên, dự thảo còn quy định chung chung, chưa tạo cơ sở pháp lý cho việc tuân thủ và xử lý nên cần tiếp tục hoàn thiện.

Đại biểu góp ý sửa đổi, bổ sung các dự thảo luật. Ảnh: SONG MAI

Một số đại biểu góp ý, cần quy định rõ trách nhiệm của KOL, TikToker và cá nhân quảng cáo, bán tour trên mạng xã hội. Thực tế, nhiều cá nhân quảng cáo bán tour nhưng không nêu rõ thông tin doanh nghiệp tổ chức, có giấy phép hay không... Các đại biểu đề xuất quy định, cá nhân quảng cáo tour trên mạng xã hội phải nêu rõ doanh nghiệp tổ chức, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, hạn chế rủi ro khi xảy ra sự cố.

Làm rõ cơ chế hỗ trợ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị

Về dự thảo Luật Điện ảnh, luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước giúp làm rõ trách nhiệm của chủ dự án sản xuất phim, cơ chế bảo đảm, hỗ trợ kinh phí đối với các phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Luật sư Trương Thị Hòa góp ý tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Dự thảo Luật Điện ảnh bổ sung quy định chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm. Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ.

Đại diện Hội Luật gia TPHCM đề nghị phân định rõ trách nhiệm pháp lý trong việc gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm giữa tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số phổ biến phim và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông/Internet. Tránh áp đặt nghĩa vụ kiểm duyệt nội dung không khả thi lên các nhà cung cấp hạ tầng kỹ thuật thuần túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tổng hợp đầy đủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.