Quy định rõ thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, bảo vệ luật sư trước hành vi cản trở

Làm rõ cơ chế bảo vệ luật sư và thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề

Góp ý về các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 của dự thảo, ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) cho rằng, khái niệm “người thân” của luật sư tại điểm d khoản 2 còn rộng, chưa xác định rõ đối tượng và mối quan hệ với luật sư, có thể gây khó khăn khi áp dụng. Vì vậy, đại biểu đề nghị thay cụm từ “người thân” bằng “thân nhân”, đồng thời quy định cụ thể phạm vi những người được bảo vệ cùng với luật sư để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) phát biểu

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động hành nghề luật sư phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm, nhưng chưa xác định rõ thời điểm phải chấm dứt cũng như cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm xử lý. Đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “kể từ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”, theo hướng quy định: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động hành nghề luật sư phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm kể từ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”.

Đồng thời, cần bổ sung quyền của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư được kiến nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan xử lý. Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định xử lý đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động hành nghề luật sư tại Chương V của dự thảo. Theo đại biểu, chương này mới quy định việc xử lý vi phạm đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, chưa có quy định tương ứng đối với các chủ thể cản trở hoạt động hành nghề.

Về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, ĐBQH Trần Nhật Minh cho biết, khác với luật hiện hành, dự thảo lần này không quy định cụ thể thẩm quyền mà giao Chính phủ quy định chi tiết. Theo đại biểu, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, cần được quy định chặt chẽ trong luật để bảo đảm tính ổn định, thống nhất. Điều này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật: những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động có thể giao Chính phủ quy định để bảo đảm tính linh hoạt.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tại tổ

Đại biểu dẫn chứng, một số luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Công chứng, Luật Giám định tư pháp và pháp luật về đấu giá tài sản đều quy định cụ thể thẩm quyền cấp các loại giấy tờ hành nghề có liên quan. Mặt khác, qua nghiên cứu báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư của Bộ Tư pháp, đại biểu chưa thấy nêu khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và thẻ luật sư theo quy định hiện hành.

Từ đó, ĐBQH Trần Nhật Minh đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư tại Điều 11 của dự thảo. Tương tự, cần quy định rõ thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam; thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh và văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề luật sư.

Cân nhắc việc bổ sung quyền tham gia thẩm định pháp lý

Liên quan đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư tại Điều 22, đại biểu đề cập quy định cho phép tổ chức hành nghề luật sư tham gia thẩm định pháp lý đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công hoặc dự án khác có tác động lớn đến kinh tế - xã hội; tham gia ý kiến trong các vụ việc có khả năng dẫn đến tranh chấp liên quan đến cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và các quy định về trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư công, đại biểu chưa thấy có quy định cụ thể về khái niệm, trình tự “thẩm định pháp lý” đối với các dự án này. Vì vậy, đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm “thẩm định pháp lý” để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo xác định việc tham gia thẩm định pháp lý là quyền của tổ chức hành nghề luật sư, nhưng việc thực hiện lại phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Theo ĐBQH Trần Nhật Minh, quyền phải thể hiện tính chủ động của chủ thể, trong khi quy định này đặt tổ chức hành nghề luật sư vào thế bị động. Do đó, cần nghiên cứu làm rõ đây là quyền hay nghĩa vụ.

Mặt khác, đại biểu cho rằng, việc tham gia thẩm định pháp lý trong trường hợp này thực chất là một hình thức cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc bổ sung quyền này cho tổ chức hành nghề luật sư.