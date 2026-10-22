Quy định rõ nội dung cấm, bảo đảm thực thi pháp luật về thuốc lá

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt mức 1.035,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp này chính thức vượt chỉ tiêu tổng tài sản của cả năm 2026 và đang chuẩn bị triển khai phương án phát hành riêng lẻ cho loạt nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.