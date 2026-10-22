Quy định rõ nội dung cấm, bảo đảm thực thi pháp luật về thuốc lá
Thảo luận tại tổ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ phạm vi cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá, mở rộng địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn, tăng cường kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và hoàn thiện cơ chế thực thi.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quy-dinh-ro-noi-dung-cam-bao-dam-thuc-thi-phap-luat-ve-thuoc-la-10439467.html